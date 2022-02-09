Парламент Словаччини попри протести опозиції схвалив оборонну угоду з США

У середу словацький парламент затвердив оборонну угоду між Словаччиною та США, яку вже підписав у Вашингтоні міністр оборони Ярослав Надь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Aktuality.

79 із 140 законодавців проголосували за угоду, відому під абревіатурою DCA (Defence Cooperation Agreement). Проти було 60, один утримався.

Угода, яка публічно обговорювалася вже більше місяця, дозволить американським військовим використовувати військові аеропорти Сляч і Кучина.

Багато інших держав, зокрема Угорщина та Польща, вже підписали подібну угоду з американцями. Підписання угоди не означає появу військових баз. Будь-яка присутність іноземних армій на території Словаччини і надалі потребуватиме схвалення парламенту.

Обговорення угоди відбувалося в парламенті Словаччини напередодні. Депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання і не давали виступати представникам провладних партій та влади. Перед будівлею парламенту протестували сотні людей. Проти угоди виступав також проросійський генпрокурор Марош Жилінка.

Слід зазначити, що саме під час обговорення цієї угоди стався інцидент з українським прапором, коли депутат від ультраправої партії Андрей Медвецьки вилив на нього воду.

Згідно з недавнім опитуванням, 44% словаків вважають, що НАТО відповідає за зростання напруженості в Україні, і лише 34% вважають, що винна Росія.

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