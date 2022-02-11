Опасность для Украины: как Путин усиливает влияние на Словакию

Громкий скандал в словацком парламенте с обливанием водой и вырыванием из рук флага Украины вызвал быструю и острую реакцию Киева.

Нынешний скандал стал результатом активного продвижения в соседней стране антизападных и антиукраинских нарративов. Эти тезисы все активнее берет на вооружение оппозиция. Причем не только радикалы, но и вчерашняя власть, имевшая достаточно конструктивные отношения с Киевом.

О том, что изменилось в Словакии и какие последствия это может иметь, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новые друзья Кремля: как украинский флаг расколол парламент Словакии.

Почему украинский флаг вообще появился в словацком парламенте?

Это произошло при рассмотрении соглашения с США о стратегическом сотрудничестве.

Соглашение предусматривает предоставление военным силам США доступа к двум военным аэродромам Словакии, а также другим военным объектам, согласованным сторонами. Это разрешение дается на 10 лет и не предполагает внесения Вашингтоном арендной платы. США при этом будут инвестировать в модернизацию словацкой военной инфраструктуры.

Подобное соглашение подписали еще 23 страны-члена Альянса, включая все, кроме Словакии, страны "восточного фланга" НАТО.

Это позволяло ожидать беспроблемного одобрения соглашения. До этого против него выступали только члены ультраправой партии "Наша Словакия" Мариана Котлебы.

Впрочем, неожиданно против соглашения выступили две крупнейшие оппозиционные силы, лидерами которых являются бывшие премьеры: "Голос" Петера Пеллегрини и SMER Роберта Фицо.

По словам директора Ассоциации словацкой внешней политики Александра Дулебы, ирония в том, что переговоры с США об этом соглашении начались, когда Фицо был премьером, и успешно продолжались во время премьерства Пеллегрини. Однако теперь по политическим причинам им стало выгодно быть антиамериканистами.

Представители этих партий стали резкими критиками соглашения с США, заявляя, что оно ограничивает словацкий суверенитет даже больше, чем вторжение войск СССР в 1968 году.

Атака на прозападный курс смогла мобилизовать протестный электорат. Уже сейчас, как показывают социологические замеры, 44% словаков обвиняют НАТО и США в создании нынешнего кризиса вокруг Украины.

Чем объясняется столь резкий разворот в отношении США?

Дулеба говорит, что при действующем правительстве правоохранительные органы существенно продвинулись в расследовании громких коррупционных преступлений, связанных с предыдущей властью. Они ощущают реальную угрозу заключения, поэтому пытаются выступать против власти по всем фронтам, чтобы добиться перевыборов и остановить расследование.

Примечательно, что оппозиция требует досрочных выборов, не имея гарантий победы. Оппозиционная блокада не дала результата – в тот же день, 8 февраля, соглашение с США было ратифицировано словацким парламентом, а уже на следующий день его ратифицировала президент Зузана Чапутова.

Закончилась ли эта история "хеппи-эндом"? Не совсем. Проиграв в борьбе с соглашением, пророссийские силы выиграли в другом. А вдобавок выиграл Путин - его месседжи продвигают теперь не только ультраправые маргиналы, но и политические силы, которые суммарно поддерживают около 30% словаков.

Подробнее - в материале Юрия Панченко Новые друзья Кремля: как украинский флаг расколол парламент Словакии.