Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленський та глава ОБСЄ обговорили безпекову ситуацію і мирний процес щодо Донбасу

П'ятниця, 11 лютого 2022, 18:56

Президент України Володимир Зеленський та глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили актуальну безпекову ситуацію довкола України та мирний процес для врегулювання конфлікту на сході України.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні у Харкові обговорив із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау мирний процес та безпекову ситуацію. Очікуємо на активізацію роботи ТКГ та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі", - написав він.

Як повідомляли раніше, зустрічі Збігнєва Рау в рамках візиту зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.

"Червоних ліній не перетнули": Кулеба про 9-годинну "нормандську" зустріч радників у Берліні

11 лютого він вирушив на схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.

15 лютого Збігнєв Рау відвідає Москву і зустрінеться з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Як відомо, Польща цьогоріч головує в ОБСЄ. На початку року глава МЗС Збігнев Рау, який є чинним главою організації, заявив, що європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Донбас та ОРДЛО Зеленський ОБСЄ

Статті

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна

РФ здійснює реальну ескалацію на енергетичному фронті. Це серйозна небезпека для незалежності України та єдності ЄС. Однак цього разу у нас є союзники.
11 лютого 2022 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України

Ян Ліпавський: "Президент Земан має право на свою думку, але чеське суспільство дуже проукраїнське, і підстав для цього не бракує".
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда