Глава ОБСЄ після візиту в Україну поїде до Москви

Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау 15 лютого відвідає Москву і зустрінеться з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"На порядку денному переговорів - широкий спектр питань щодо діяльності ОБСЄ, плани роботи організації на поточний 2022 рік", - сказала Захарова.

За її словами, російська сторона під час зустрічі "зверне увагу на роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні".

Раніше стало відомо, що Збігнев Рау цього тижня відвідає Україну для зустрічей з високопосадовцями.

Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.

11 лютого він відвідає схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.

Як відомо, Польща цьогоріч головує в ОБСЄ. На початку року глава МЗС Збігнев Рау, який є чинним главою організації, заявив, що європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди