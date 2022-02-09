Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава ОБСЄ після візиту в Україну поїде до Москви

Середа, 9 лютого 2022, 16:09

Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау 15 лютого відвідає Москву і зустрінеться з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"На порядку денному переговорів - широкий спектр питань щодо діяльності ОБСЄ, плани роботи організації на поточний 2022 рік", - сказала Захарова.

За її словами, російська сторона під час зустрічі "зверне увагу на роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні".

Раніше стало відомо, що Збігнев Рау цього тижня відвідає Україну для зустрічей з високопосадовцями.

Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.

11 лютого він відвідає схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.

Як відомо, Польща цьогоріч головує в ОБСЄ. На початку року глава МЗС Збігнев Рау, який є чинним главою організації, заявив, що європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Росія ОБСЄ

Статті

Макрон з переворотом: як лідер Франції спробував сподобатися Путіну, але не зрадити Україну

Свій візит до Києва Макрон спланував зовсім не так, як би хотілося українській стороні. Цей візит додав відчуття небезпеки у питаннях врегулювання на Донбасі.
9 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чому у Франції легалізували і навіщо борються з "легкими коноплями"

Ринок "легких" конопель у Франції переживає буйний розквіт. Проте правила його регулювання ще досить "зелені".
9 лютого 2022 — RFI

Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні

Лукашенко погрожує допомогти РФ у атаці на Київ, у тому числі "ракетними ударами". Наскільки варто непокоїтися погрозами білоруського диктатора?
8 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда