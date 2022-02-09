Глава ОБСЄ після візиту в Україну поїде до Москви
Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау 15 лютого відвідає Москву і зустрінеться з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.
"На порядку денному переговорів - широкий спектр питань щодо діяльності ОБСЄ, плани роботи організації на поточний 2022 рік", - сказала Захарова.
За її словами, російська сторона під час зустрічі "зверне увагу на роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні".
Раніше стало відомо, що Збігнев Рау цього тижня відвідає Україну для зустрічей з високопосадовцями.
Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.
11 лютого він відвідає схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.
Як відомо, Польща цьогоріч головує в ОБСЄ. На початку року глава МЗС Збігнев Рау, який є чинним главою організації, заявив, що європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.
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