Як Путін “відкриває очі” французам щодо України

Донедавна чимало пересічних французів сприймали Україну як таку собі складову Росії. Проте, нове, безпрецедентне загострення російської безпекової кризи, прибирає залишки давньої іміджевої проблеми нашої держави. Вже понад тиждень Україна "робить заголовки" і привертає увагу широкої аудиторії, а не лише профільних експертів.

Чи є у Франції інтерес до Києва поза російською проблемою? Чого чекають від України у Парижі? Чи обґрунтовані чутки про готовність французьких політиків поступитися українським суверенітетом?

Відповіді на ці та інші запитання шукали 10 лютого в Парижі на форумі "Україна – Франція". Про те, чому результати форуму дають підстави для обережного оптимізму читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції.

Поїздка президента Макрона до Росії та України, про яку детально розповідала "Європейська правда", продовжує лишатися однією з ключових міжнародних тем у Франції.

Те, в якій тональності про це пише переважна більшість ЗМІ, також не може не тішити.

Макрону дорікають вже не тим, що він недостатньо активно домовляється про нормалізацію бізнесу з росіянами, а тим, що він іде на поступки агресорові. Президента критикують за висловлене ним у вузькому колі припущення про "фінляндизацію України". Через це він змушений виправдовуватися і запевняти у підтримці політики відкритих дверей НАТО.

А головне – інші політики також бачать, що підтримка Росії стала надто токсичною дією.

Зростає й цікавість до України загалом. Показником цього став вже згаданий форум "Україна – Франція" у Парижі. Його організатори кажуть, що стикнулися з небаченою зацікавленістю.

Форум відкривав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого одразу ж спитали про те, чи не був президент Франції надто лояльним до Росії (почути таке у Парижі ще три-чотири роки тому було в принципі неможливо!). У відповідь міністр так і не заперечив, що від Еммануеля Макрона звучала ідея на переговорах у Києві щодо нейтрального статусу України.

Кулеба, звертаючись до французьких учасників дискусії, взявся зруйнувати ще один стереотип. Очільник МЗС вважає, що розмови в Європі про стратегічне розташування України між Заходом і Сходом мають припинитися: "Ми не буфер. Ми невід’ємна частина Заходу".

Ця заява дуже збігалася з тональністю обговорення так званих Мінських домовленостей, а також Нормандського формату. Кулеба попередив, що Україна має чітку "червону лінію" щодо неприпустимості переговорів з бойовиками ОРДЛО і не поступиться нею.

Міністр також детально пояснив, чому не вважає цю позицію України відходом від "Мінська". От тільки виявилося, що принаймні частині французьких учасників цей "реверанс" був не потрібен.

Навпаки, саме від них на форумі лунали заяви, що відмова від "Мінська" – це реальний варіант.

Здавалося, що якби зараз у залі відбулося голосування про відхід від Мінська - на підтримку цього формату не знайшлося би жодного голосу. Принаймні публічно на його захист не став ніхто.

Окрім політичних дискусій тут говорили про бізнес-співпрацю, енергетику тощо. Остання, до речі, звелася передусім до пояснень того, яку шкоду Росія завдає не лише Україні, а й Франції.

Докладніше - в матеріалі Сергія Сидоренка Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції.