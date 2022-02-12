Как Путин "открывает глаза" французам касательно Украины

До недавнего времени рядовые французы воспринимали Украину как некую составляющую России. Тем не менее, новое, беспрецедентное обострение российского кризиса безопасности, убирает остатки давней имиджевой проблемы нашего государства. Уже больше недели Украина "делает заголовки" и привлекает внимание широкой аудитории, а не только профильных экспертов.

Есть ли у Франции интерес к Киеву вне российской проблемы? Чего ждут от Украины в Париже? Обоснованы ли слухи о готовности французских политиков уступить украинский суверенитет?

Ответы на эти и другие вопросы искали 10 февраля в Париже на форуме "Украина - Франция". О том, почему результаты форума дают основания для осторожного оптимизма, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции.

Поездка президента Макрона в Россию и Украину, о которой подробно рассказывала "Европейская правда", продолжает оставаться одной из ключевых международных тем во Франции.

То, в какой тональности об этом пишет подавляющее большинство СМИ, тоже не может не радовать.

Макрона упрекают уже не в том, что он недостаточно активно договаривается о нормализации бизнеса с россиянами, а в том, что он идет на уступки агрессору. Президента критикуют за высказанное им в узком кругу предположение о "финляндизации Украины". Поэтому он вынужден оправдываться и уверять в поддержке политики открытых дверей НАТО.

А главное, другие политики также видят, что поддержка России стала слишком токсичным действием.

Растет и интерес к Украине в целом. Показателем этого стал упомянутый форум "Украина – Франция" в Париже. Его организаторы говорят, что столкнулись с невиданным интересом.

Форум открывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которого сразу спросили, не был ли президент Франции слишком лоялен к России (услышать такое в Париже еще три-четыре года назад было в принципе невозможно!). В ответ министр так и не возразил, что от Эммануэля Макрона звучала идея на переговорах в Киеве по нейтральному статусу Украины.

Кулеба, обращаясь к французским участникам дискуссии, принялся разрушить еще один стереотип. Глава МИД считает, что разговоры в Европе о стратегическом расположении Украины между Западом и Востоком должны прекратиться: "Мы не буфер. Мы неотъемлемая часть Запада".

Это заявление очень совпадало с тональностью обсуждения так называемых минских договоренностей, а также нормандского формата. Кулеба предупредил, что Украина имеет четкую "красную линию" по поводу недопустимости переговоров с боевиками ОРДЛО и не уступит ее.

Министр также подробно объяснил, почему не считает эту позицию Украины уходом от "Минска". Вот только оказалось, что, по крайней мере, части французских участников этот "реверанс" был не нужен.

Напротив, именно от них на форуме звучали заявления, что отказ от "Минска" – это реальный вариант.

Казалось бы, если бы сейчас в зале состоялось голосование об уходе от Минска – в поддержку этого формата не нашлось бы ни одного голоса. По крайней мере, публично в его защиту не стал никто.

Кроме политических дискуссий здесь говорили о бизнес-сотрудничестве, энергетике и т.д. Последняя, ​​кстати, свелась, прежде всего, к объяснению того, какой ущерб Россия наносит не только Украине, но и Франции.

Более подробно - в материале Сергея Сидоренко Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции.