Кулеба пояснив, чому мінські домовленості не зобов’язують Київ до "прямого діалогу"

У МЗС вважають, що відмова України виконувати вимогу РФ про "прямий діалог" Києва з бойовиками не є порушенням мінських домовленостей 2014-2015 років.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час дискусії на форумі "Україна-Франція", який проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Французький інститут міжнародних відносин, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба підкреслив, що питання так званого "прямого діалогу" є ключовим, що блокує роботу тристоронньої контактної групи, адже з цього приводу є принципова розбіжність між позиціями України та РФ.

"Ключова відмінність у сприйнятті мінських домовленостей полягає у тому, що РФ наполягає, щоби Україна шукала вихід у прямому діалозі з представниками ОРДЛО", - заявив він.

РФ стверджує, що відмова України є порушенням пунктів "Мінська", у яких йдеться про погодження законодавчих актів з представниками ОРДЛО. "Але цього немає в мінських угодах. Там не йдеться що узгодження має бути саме у прямому діалозі", - пояснив міністр, додавши, що Україна готова до такого узгодження в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ): "Саме для цього і створена тристороння контактна група".

Як відомо, представники окупованих територій беруть участь у ТКГ у якості "експертів" з російського боку.

"Абсолютно очевидно, для чого це потрібно Росії – зараз вона у ТКГ є стороною конфлікту, а у разі початку прямого діалогу вона скаже, що вона є посередником. Але для всіх очевидно, що Росія є саме стороною конфлікту", - пояснив міністр.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Київ заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.

Дмитро Кулеба після візиту зауважив, що французький президент продемонстрував глибоке розуміння тонкощів роботи Тристоронньої контактної групи.

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