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У Лондоні 13 людей постраждали внаслідок обвалу підвісної тераси в барі

Понеділок, 14 лютого 2022, 13:32

Тринадцять людей отримали травми внаслідок обвалу в одному з лондонських барів підлоги внутрішньої тераси.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Інцидент стався у барі Two More Years на сході Лондона надвечір у суботу. Підлога дерев’яної підвісної тераси всередині приміщення повністю обвалилася. 

 
Фото: PA MEDIA

Сімох людей рятувальникам довелося витягати з-під завалів, чотирьох госпіталізували з травмами; загрози для їхнього життя немає. 

Найбільш постраждалий чоловік отримав поранення спини й ніг, але без переломів. За його словами, уламки в перші секунди затисли його настільки, що було майже неможливо дихати чи покликати на допомогу, доки люди ззовні почали розбирати завали.

Профільні служби проведуть оцінку технічного стану будівлі і будуть з’ясовувати причину обвалу. 

 
Фото: PA MEDIA

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