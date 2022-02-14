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В Лондоне 13 человек пострадали в результате обвала пола террасы в баре

Понедельник, 14 февраля 2022, 13:32

Тринадцать человек получили травмы в результате обрушения в одном из лондонских баров пола внутренней террасы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в баре Two More Years на востоке Лондона к вечеру в субботу. Пол деревянной подвесной террасы внутри помещения полностью обрушился.

 
Фото: PA MEDIA

Семь человек спасателям пришлось вытаскивать из-под завалов, четырех госпитализировали с травмами; угрозы их жизни нет.

Наиболее пострадавший мужчина получил ранение спины и ног, но без переломов. По его словам, обломки в первые секунды зажали его настолько, что было невозможно дышать или позвать на помощь, пока люди не начали разбирать завалы.

Профильные службы проведут оценку технического состояния здания и будут выяснять причину обрушения. 

 
Фото: PA MEDIA

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Великобритания инциденты

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