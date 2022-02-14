В Лондоне 13 человек пострадали в результате обвала пола террасы в баре
Тринадцать человек получили травмы в результате обрушения в одном из лондонских баров пола внутренней террасы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел в баре Two More Years на востоке Лондона к вечеру в субботу. Пол деревянной подвесной террасы внутри помещения полностью обрушился.
Семь человек спасателям пришлось вытаскивать из-под завалов, четырех госпитализировали с травмами; угрозы их жизни нет.
Наиболее пострадавший мужчина получил ранение спины и ног, но без переломов. По его словам, обломки в первые секунды зажали его настолько, что было невозможно дышать или позвать на помощь, пока люди не начали разбирать завалы.
Профильные службы проведут оценку технического состояния здания и будут выяснять причину обрушения.
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