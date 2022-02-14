У Польщі стався вибух на найбільшому в країні заводі з виробництва вибухівки
Понеділок, 14 лютого 2022, 20:13
Потужний вибух прогримів у понеділок на заводі з виробництва вибухових матеріалів у польському місті Крупський Млин, Сілезьке воєводство.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.
Завод Nitroerg, що належить KGHM Group, є найбільшим у Польщі та одним з найбільших у Європі виробником вибухових речовин та систем детонації для цивільного використання.
Вибух на заводі стався близько 17:15 в одній з виробничих будівель і був чутний за кілька кілометрів. Представник компанії заявив, що дві людини вважаються зниклими безвісти.
Причини та обставини вибуху наразі невідомі.
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