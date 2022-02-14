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В Польше произошел взрыв на крупнейшем в стране заводе по производству взрывчатки

Понедельник, 14 февраля 2022, 20:13

Мощный взрыв прогремел в понедельник на заводе по производству взрывчатых материалов в польском городе Крупский Млын, Силезское воеводство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Завод Nitroerg, принадлежащий KGHM Group, является крупнейшим в Польше и одним из крупнейших в Европе производителем взрывчатых веществ и систем детонации для гражданского использования.

Взрыв на заводе произошел около 17:15 в одном из производственных зданий и был слышен за несколько километров. Представитель компании заявил, что два человека считаются пропавшими без вести.

Причины и обстоятельства взрыва пока неизвестны.

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