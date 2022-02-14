В Польше произошел взрыв на крупнейшем в стране заводе по производству взрывчатки
Понедельник, 14 февраля 2022, 20:13
Мощный взрыв прогремел в понедельник на заводе по производству взрывчатых материалов в польском городе Крупский Млын, Силезское воеводство.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
Завод Nitroerg, принадлежащий KGHM Group, является крупнейшим в Польше и одним из крупнейших в Европе производителем взрывчатых веществ и систем детонации для гражданского использования.
Взрыв на заводе произошел около 17:15 в одном из производственных зданий и был слышен за несколько километров. Представитель компании заявил, что два человека считаются пропавшими без вести.
Причины и обстоятельства взрыва пока неизвестны.
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