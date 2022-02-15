Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США пообіцяли Польщі допомогу в разі кризи біженців через ескалацію в Україні

Вівторок, 15 лютого 2022, 09:31

У США запевнили Польщу у тому, що нададуть допомогу у разі військового вторгнення РФ в Україну і спричиненої цим кризи біженців.

Про це заявив польський віцепрем’єр Яцек Сасін за результатами перемовин з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм і директором МВФ Кристаліною Георгієвою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За його словами, хоча головними темами розмови була енергетична трансформація Польщі, під час кожної зустрічі обговорюють питання, пов’язані з можливим нападом Росії на Україну і спричиненими цим кризою біженців та енергетичною кризою.

"Ми дали зрозуміти, що якщо до цього дійде, то будемо звертатися за допомогою як до США, так і до ЄС. Пані міністр висловила цілковиту підтримку наших дій і запевнення, що у разі потреби ми таку допомогу отримаємо", - заявив Сасін.

Також, за його словами, США готові збільшити поставки скрапленого газу до Європи якщо будуть перебої у поставках з РФ.

Раніше глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що у зв’язку з російською кризою країна готується до різних сценаріїв, у тому числі до напливу біженців з України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Російська криза

Статті

Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу

В жодній іншій державі світу, навіть там, де тривають збройні сутички, не було сценарію евакуації дипмісій, подібного нинішньому українському.
14 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда