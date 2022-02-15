США пообіцяли Польщі допомогу в разі кризи біженців через ескалацію в Україні

У США запевнили Польщу у тому, що нададуть допомогу у разі військового вторгнення РФ в Україну і спричиненої цим кризи біженців.

Про це заявив польський віцепрем’єр Яцек Сасін за результатами перемовин з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм і директором МВФ Кристаліною Георгієвою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За його словами, хоча головними темами розмови була енергетична трансформація Польщі, під час кожної зустрічі обговорюють питання, пов’язані з можливим нападом Росії на Україну і спричиненими цим кризою біженців та енергетичною кризою.

"Ми дали зрозуміти, що якщо до цього дійде, то будемо звертатися за допомогою як до США, так і до ЄС. Пані міністр висловила цілковиту підтримку наших дій і запевнення, що у разі потреби ми таку допомогу отримаємо", - заявив Сасін.

Також, за його словами, США готові збільшити поставки скрапленого газу до Європи якщо будуть перебої у поставках з РФ.

Раніше глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що у зв’язку з російською кризою країна готується до різних сценаріїв, у тому числі до напливу біженців з України.

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