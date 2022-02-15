США пообещали Польше помощь в случае кризиса беженцев из-за эскалации в Украине

В США заверили Польшу в том, что окажут помощь в случае военного вторжения РФ в Украину и вызванного этим кризиса беженцев.

Об этом заявил польский вице-премьер Яцек Сасин по результатам переговоров с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм и директором МВФ Кристалиной Георгиевой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По его словам, хотя главными темами разговора была энергетическая трансформация Польши, во время каждой встречи затрагиваются вопросы, связанные с возможным нападением России на Украину и вызванными этим кризисом беженцев и энергетическим кризисом.

"Мы дали понять, что если до этого дойдет, то будем обращаться за помощью как к США, так и к ЕС. Госпожа министр выразила полную поддержку наших действий и заверение, что в случае необходимости мы такую ​​помощь получим", - заявил Сасин.

Также, по его словам, США готовы увеличить поставки сжиженного газа в Европу, если будут перебои в поставках из РФ.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что в связи с российским кризисом страна готовится к разным сценариям, в том числе к наплыву беженцев из Украины.

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