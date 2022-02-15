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Росія відмовилася від участі у скликаній Україною зустрічі ОБСЄ

Вівторок, 15 лютого 2022, 13:43

Росія не збирається брати участі у зустрічі ОБСЄ, скликаній Україною через відсутність відповіді Москви на запит за механізмом зменшення ризиків.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Александр Грушко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

За даними місії головуючої в організації Польщі, консультації відбудуться 15 лютого о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, Україна активувала механізм зменшення ризиків у п’ятницю 11 лютого, РФ мала надати відповідь протягом 48 годин. 

9 лютого механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ активували країни Балтії, звернувшись до Білорусі через її масштабні спільні з РФ військові навчання.

У зв’язку з відсутністю відповіді Україна 13 лютого скликала зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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