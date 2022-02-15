Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Россия отказалась от участия в созванной Украиной встрече ОБСЕ

Вторник, 15 февраля 2022, 13:43

Россия не собирается участвовать во встрече ОБСЕ, созванной Украиной из-за отсутствия ответа Москвы на запрос по механизму уменьшения рисков.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

По данным миссии председательствующей в организации Польши, консультации состоятся 15 февраля в 16:00 по Киеву.

Напомним, Украина активировала механизм снижения рисков в пятницу 11 февраля, РФ должна была дать ответ в течение 48 часов.

9 февраля механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ активировали страны Балтии, обратившись в Беларусь из-за ее масштабных совместных с РФ военных учений.

В связи с отсутствием ответа, Украина 13 февраля созвала встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис ОБСЕ

Статьи

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко