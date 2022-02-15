Россия отказалась от участия в созванной Украиной встрече ОБСЕ

Россия не собирается участвовать во встрече ОБСЕ, созванной Украиной из-за отсутствия ответа Москвы на запрос по механизму уменьшения рисков.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

По данным миссии председательствующей в организации Польши, консультации состоятся 15 февраля в 16:00 по Киеву.

Напомним, Украина активировала механизм снижения рисков в пятницу 11 февраля, РФ должна была дать ответ в течение 48 часов.

9 февраля механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ активировали страны Балтии, обратившись в Беларусь из-за ее масштабных совместных с РФ военных учений.

В связи с отсутствием ответа, Украина 13 февраля созвала встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

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