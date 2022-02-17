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США попереджають про триваюче підсилення військ РФ довкола України - CNN

Четвер, 17 лютого 2022, 07:55

У США повідомили, що за останні дні Росія стягнула до кордонів з Україною ще близько 7000 військових, попри заяви про початок відведення своїх сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, посилаючись на коментар представника Білого дому, який спілкувався на умовах анонімності.

Співрозмовник зазначив, що це зростання чисельності військ свідчить про неправдивість заяв РФ про відведення, та що твердження Москви про відкритість до дипломатії може бути лише прикриттям. 

"Все, що ми зараз бачимо, натякає, що вони лише для публічних заяв кажуть про переговори та деескалацію, а тим часом готуються до війни", - сказав посадовець.

За його словами, РФ може вигадати якийсь привід для атаки, наприклад, про якусь загрозливу активність НАТО чи порушення кордону РФ, або ж заявляючи про якісь жорстокі злочини на окупованій території сходу України. 

Байден: "Зараз вже йдеться не про Україну та Росію"

"Варто очікувати ще більше дезінформації від підконтрольних державі росЗМІ у найближчі дні… Ми не знаємо, у якому форматі може з’явитися цей фальшивий привід. Але сподіваємося, що світ готовий", - сказав співрозмовник CNN.

Нагадаємо, у своїй промові щодо України 15 лютого президент США Джо Байден зазначив, що поруч з українськими кордонами перебуває близько 150 тисяч російських військових. 

Також 15 лютого  Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Водночас, розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону.

Про відсутність ознак деесклації сказав також генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

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