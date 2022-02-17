Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії про обстріли на Донбасі: це прямо з кремлівського підручника

Четвер, 17 лютого 2022, 15:44

Кремль діє за звичним сценарієм, намагаючись обстрілами на Донбасі створити привід для вторгнення в Україну.

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, пише "Європейська правда".

"Повідомлення про нібито ненормальну військову діяльність України на Донбасі є відвертою спробою російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення. Це прямо з кремлівського підручника", - написала Трасс у Twitter.

Вона вкотре закликала Росію вивести свої війська, зазначивши, що ще є час для дипломатії та деескалації.

"Дуже стурбована повідомленнями про посилення російської агресії: понад 7000 додаткових військових біля кордону з Україною та напад проросійських військ на дитячий садок в Україні", - написала вона.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Російська криза

Статті

Успіх на 75%: як Україна та Польща вирішують транзитний конфлікт, що заважає експорту до ЄС

Жорстка позиція Києва дала результати. Втім, у питанні збільшення польських дозволів на транзитні перевезення досягнуто лише тимчасового компромісу.
17 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Група з підриву Статуту ООН: як Росія та її друзі планують "захищати" організацію

Подання російською делегацією документа про відмову від використання сили або погроз силою відбувалося майже одночасно з початком окупації Криму.
17 лютого 2022 — Сергій Кислиця , постійний представник України при ООН

Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення

Як не парадоксально, але на своєму шляху до ЄС Київ за останні роки постійно зіштовхується з перешкодами у відносинах зі своїми західними сусідами.
17 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії