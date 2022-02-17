Глава МЗС Британії про обстріли на Донбасі: це прямо з кремлівського підручника

Кремль діє за звичним сценарієм, намагаючись обстрілами на Донбасі створити привід для вторгнення в Україну.

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, пише "Європейська правда".

"Повідомлення про нібито ненормальну військову діяльність України на Донбасі є відвертою спробою російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення. Це прямо з кремлівського підручника", - написала Трасс у Twitter.

Reports of alleged abnormal military activity by Ukraine in Donbas are a blatant attempt by the Russian government to fabricate pretexts for invasion.



This is straight out of the Kremlin playbook.



🇬🇧 will continue to call out Russia’s disinformation campaign. — Liz Truss (@trussliz) February 17, 2022

Вона вкотре закликала Росію вивести свої війська, зазначивши, що ще є час для дипломатії та деескалації.

"Дуже стурбована повідомленнями про посилення російської агресії: понад 7000 додаткових військових біля кордону з Україною та напад проросійських військ на дитячий садок в Україні", - написала вона.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

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