Глава МЗС Британії про обстріли на Донбасі: це прямо з кремлівського підручника

Кремль діє за звичним сценарієм, намагаючись обстрілами на Донбасі створити привід для вторгнення в Україну.

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, пише "Європейська правда".

"Повідомлення про нібито ненормальну військову діяльність України на Донбасі є відвертою спробою російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення. Це прямо з кремлівського підручника", - написала Трасс у Twitter.

Reports of alleged abnormal military activity by Ukraine in Donbas are a blatant attempt by the Russian government to fabricate pretexts for invasion.



This is straight out of the Kremlin playbook.



🇬🇧 will continue to call out Russia’s disinformation campaign.