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Глава МИД Британии об обстрелах на Донбассе: это прямо из кремлевского учебника

Четверг, 17 февраля 2022, 15:44

Кремль действует по привычному сценарию, пытаясь обстрелами на Донбассе создать повод для вторжения в Украину.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, пишет "Европейская правда".

"Сообщение о якобы ненормальной военной деятельности Украины на Донбассе является откровенной попыткой российского правительства сфабриковать повод для вторжения. Это прямо из кремлевского учебника", - написала Трасс в Twitter.

Она еще раз призвала Россию вывести свои войска, отметив, что еще есть время для дипломатии и деэскалации.

"Очень обеспокоена сообщениями об усилении российской агрессии: более 7000 дополнительных военных у границы с Украиной и нападение пророссийских войск на детский сад в Украине", - написала она.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

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Великобритания Российский кризис

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