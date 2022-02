Глава МИД Британии об обстрелах на Донбассе: это прямо из кремлевского учебника

Кремль действует по привычному сценарию, пытаясь обстрелами на Донбассе создать повод для вторжения в Украину.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, пишет "Европейская правда".

"Сообщение о якобы ненормальной военной деятельности Украины на Донбассе является откровенной попыткой российского правительства сфабриковать повод для вторжения. Это прямо из кремлевского учебника", - написала Трасс в Twitter.

Reports of alleged abnormal military activity by Ukraine in Donbas are a blatant attempt by the Russian government to fabricate pretexts for invasion.



This is straight out of the Kremlin playbook.



🇬🇧 will continue to call out Russia’s disinformation campaign.