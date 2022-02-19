Президентка Єврокомісії у Мюнхені: завдання ЄС - позбутися залежності від російського газу

Європейський союз прагне позбутися залежності від газу з Росії, оскільки Москва може маніпулювати поставками і використовувати їх як важіль тиску.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дискусії на Мюнхенський безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"Ми вирішили зробити все можливе, щоб позбутися цієї залежності. Ми звернулися до наших друзів, які поставляють скраплений газ, в тому числі до США, і це нам дуже допомогло. Крім того, ми маємо розгалужену систему газопроводів та інтерконекторів, завдяки яким газ можна отримати в будь-якій точці ЄС, а також проводити реверс, в тому числі для України", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, приблизно 24% всієї енергії в ЄС – це газ. ЄС імпортує 90% цього газу і 40% із цього імпорту – російський газ.

"Це доволі велика залежність, хоча в різних країнах ЄС потреба дуже різна. Франція покладається на ядерну енергію і не така залежна, а Німеччина та Італія мають більші потреби у російському газі", - сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, в останні 6 місяців "Газпром" постачає найнижчий можливий рівень газу, який вони мають постачати по контрактах.

"Їхні контракти називають "плати або поставляй" і вони часто обирають "плати". І тому у наших сховищах накопичення газу перебування на найнижчому рівні за 10 років. При цьому ціни на газ зросли до небес і тому це дуже дивна поведінка від компанії, яка мала б прагнути до максимальних поставок", - додала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що окрім альтернативних шляхів постачання газу, ЄС вкладає значні кошти в альтернативні джерела енергії.

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