Президент Еврокомиссии в Мюнхене: задача ЕС - избавиться от зависимости от российского газа

Европейский союз стремится избавиться от зависимости от газа из России, поскольку Москва может манипулировать поставками и использовать их как рычаг давления.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".

"Мы решили сделать все возможное, чтобы избавиться от этой зависимости. Мы обратились к нашим друзьям, которые поставляют сжиженный газ, в том числе в США, и это нам очень помогло. Кроме того, мы имеем разветвленную систему газопроводов и интерконнекторов, благодаря которым газ можно получить в любой точке ЕС, а также проводить реверсии, в том числе для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, примерно 24% всей энергии в ЕС – это газ. ЕС импортирует 90% этого газа и 40% из этого импорта – российский газ.

"Это достаточно большая зависимость, хотя в разных странах ЕС потребность очень разная. Франция полагается на ядерную энергию и не так зависима, а Германия и Италия имеют большие потребности в российском газе", - сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, в последние 6 месяцев "Газпром" поставляет самый низкий возможный уровень газа, который они должны поставлять по контрактам.

"Их контракты называют "платы или поставляй" и они часто выбирают "платы". И потому в наших хранилищах накопления газа пребывания на самом низком уровне за 10 лет. При этом цены на газ выросли до небес и потому это очень странное поведение от компании, которая должна стремиться к максимальным поставкам", - добавила она.

Фон дер Ляйен отметила, что кроме альтернативных путей поставок газа, ЕС вкладывает значительные средства в альтернативные источники энергии.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

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