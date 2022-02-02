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Качинський: чим рішучіша позиція Заходу, тим менша ймовірність нової агресії РФ

Середа, 2 лютого 2022, 14:56

Віцепрем’єр Польщі, головна керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що солідарність європейських країн зменшує ймовірність вибуху війни.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству PAP, повідомляє "Європейська правда".

"Чим більш рішучою є позиція Заходу, тим меншою є ймовірність вибуху війни", - заявив Качинський.

За його словами, президент РФ Владімір Путін зараз дуже ризикує, а Захід, у тому Польща, поставлений перед дуже важким випробуванням.

"Якщо він програє це випробування, це відкриє шлях для подальшої російської експансії. Здається, є деякі, хто вважає, що це може бути в інтересах Німеччини. Нехай не забувають, що імперії мають нескінченний апетит", - зазначив Качинський.

"Виграє не той, у кого ВВП вищий, а той, хто має сильнішу армію. Чи мав Чингісхан великий ВВП порівняно з іншими? Це можна зупинити. У Заходу для цього є сили, йому потрібно лише проявити рішучість і певний рівень сміливості, а також розважливість", - додав він.

Нагадаємо, уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції. 

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Польща

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