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Качиньский: чем решительнее позиция Запада, тем меньше вероятность новой агрессии РФ

Среда, 2 февраля 2022, 14:56

Вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что солидарность европейских стран уменьшает вероятность войны.

Об этом он сказал в интервью агентству PAP, сообщает "Европейская правда".

"Чем решительнее позиция Запада, тем меньше вероятность войны", - заявил Качиньский.

По его словам, президент РФ Владимир Путин сейчас очень рискует, а Запад, в том числе Польша, оказался перед очень тяжелым испытанием.

"Если он проиграет это испытание, это откроет путь для дальнейшей российской экспансии. Кажется, есть некоторые, кто считает, что это может быть в интересах Германии. Пусть не забывают, что у империи бесконечный аппетит", - отметил Качиньский.

"Выигрывает не тот, у кого ВВП выше, а тот, у кого более сильная армия. Имел ли Чингисхан большой ВВП по сравнению с другими? Это можно остановить. У Запада для этого есть силы, ему нужно лишь проявить решительность и определенный уровень смелости, а также рассудительность", - добавил он.

Напомним, правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием в виде противоракетных комплексов и амуниции.

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