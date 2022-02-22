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Росія вийшла з Мінських домовленостей - заява Зеленського

Вівторок, 22 лютого 2022, 13:21

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві Зеленського та президента Естонії Алара Каріса.

"Сторони заявляють, що визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" підтверджує її свідомий односторонній вихід з Мінських домовленостей і є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та найсерйознішим ударом по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери активно працюють", - зазначається у тексті. 

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У раніше оприлюдненій заяві МЗС України зазначалося, що підписання Путіним указів про визнання ОРДЛО не матиме правових наслідків, але збільшує ризик ескалації та "може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей".

Більшість західних держав після визнання Росією ОРДЛО заявили, що це є порушенням Мінських угод, або й напряму сказали, що це означає кінець "Мінська". 

Навіть Німеччина, яка нині за нової влади стала "слабкою ланкою" Нормандського формату, заявила, що із рішенням Кремля "багаторічні зусилля в Нормандському форматі та ОБСЄ навмисно і без жодних зрозумілих причин знищуються".

Водночас генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич після визнання Росією ОРДЛО заявила, що Мінські домовленості все одно "лишаються єдиною основою для вирішення конфлікту на Донбасі".

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