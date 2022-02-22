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У Раді Європи вважають Мінські угоди "єдиною основою" для врегулювання попри визнання ОРДЛО

Вівторок, 22 лютого 2022, 12:31

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич після визнання Росією ОРДЛО заявила, що Мінські домовленості все одно "лишаються єдиною основою для вирішення конфлікту на Донбасі".

Про це йдеться у статті "Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу".

Зазначимо, що більшість західних держав після заяви президента РФ заявили, що визнання незалежності ОРДЛО є порушенням Мінських угод. 

Навіть Німеччина, яка нині за нової влади стала "слабкою ланкою" Нормандського формату, заявила, що із рішенням Кремля "багаторічні зусилля в Нормандському форматі та ОБСЄ навмисно і без жодних зрозумілих причин знищуються".

А в Єлисейському палаці звинуватили Путіна у брехні та назвали "параноїдальною" його промову з нагоди визнання "незалежності" ОРДЛО.

Нагадаємо, Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО, але це інакші санкції, ніж ті, що передбачалися на випадок вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на рішення Путіна визнати самопроголошені "республіки" планують оголосити санкції також Британія і Канада.

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Рада Європи Донбас та ОРДЛО Російська криза

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