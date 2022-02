ЄС вперше активує Сили швидкого реагування у кіберпросторі для підтримки України

Європейський Союз за запитом Києва активує групу експертів з кібербезпеки, щоб допомогти Україні відбити кібератаки з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукевічюс.

"У відповідь на запит України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія, Хорватія активують Сили швидкого реагування у кіберпросторі для допомоги українським інституціям у боротьбі зі зростаючими кіберзагрозами", - написав він у Twitter.

