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ЄС запропонує Україні комплексне зміцнення кібербезпеки - Кулеба

Понеділок, 21 лютого 2022, 13:22

ЄС готовий надати Україні комплексну пропозицію щодо системного зміцнення кібербезпеки.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми домовилися сьогодні, що ЄС зробить нам комплексну пропозицію зі зміцнення нашої кібербезпеки", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що сучасна війна - це не лише танки, артилерія та літаки, але і конкретні дії в кіберпросторі.

"Раніше я надіслав відповідний лист в ЄС. Сьогодні я отримав підтвердження від Євросоюзу, що вони позитивно реагують на мій запит. Україна отримає пропозицію щодо системної допомоги ЄС у зміцненні нашої кібербезпеки", - заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Велика Британія заявили, що російські військові хакери стояли за серією кібератак типу DDoS, які ненадовго відключили українські банківські та урядові сайти.

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кібербезпека

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