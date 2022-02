Україна терміново просить в ЄС засоби медичної допомоги

Україна направила ЄС терміновий запит про надання засобів медичної допомоги через Механізм цивільного захисту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

"Після абсолютно невиправданого російського вторгнення сьогодні Україна подала термінову заявку на надання засобів медичної допомоги через Механізм цивільного захисту. Я закликаю всі країни-члени негайно відповісти пропозиціями допомоги. Час допомагати вже зараз" - написав він у Twitter.

Following the completely unjustified Russian invasion today, Ukraine has submitted an URGENT request for medical aid items via the 🇪🇺 Civil Protection Mechanism. I call on all MS and participating States to immediately respond with offers of assistance. The time to help is NOW❗ pic.twitter.com/gjZ2z34RBg