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Україна терміново просить в ЄС засоби медичної допомоги

Четвер, 24 лютого 2022, 14:51

Україна направила ЄС терміновий запит про надання засобів медичної допомоги через Механізм цивільного захисту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

"Після абсолютно невиправданого російського вторгнення сьогодні Україна подала термінову заявку на надання засобів медичної допомоги через Механізм цивільного захисту. Я закликаю всі країни-члени негайно відповісти пропозиціями допомоги. Час допомагати вже зараз" - написав він у Twitter.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив на спеціальному брифінгу у Брюсселі у зв'язку із нападом Росії на Україну, але так і не дав прямої відповіді на те, чи надасть Альянс військову допомогу.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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