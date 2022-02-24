Україна терміново просить в ЄС засоби медичної допомоги
Україна направила ЄС терміновий запит про надання засобів медичної допомоги через Механізм цивільного захисту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.
"Після абсолютно невиправданого російського вторгнення сьогодні Україна подала термінову заявку на надання засобів медичної допомоги через Механізм цивільного захисту. Я закликаю всі країни-члени негайно відповісти пропозиціями допомоги. Час допомагати вже зараз" - написав він у Twitter.
Following the completely unjustified Russian invasion today, Ukraine has submitted an URGENT request for medical aid items via the 🇪🇺 Civil Protection Mechanism. I call on all MS and participating States to immediately respond with offers of assistance. The time to help is NOW❗ pic.twitter.com/gjZ2z34RBg— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 24, 2022
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив на спеціальному брифінгу у Брюсселі у зв'язку із нападом Росії на Україну, але так і не дав прямої відповіді на те, чи надасть Альянс військову допомогу.
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