Украина срочно просит у ЕС средства медицинской помощи

Украина направила ЕС срочный запрос о предоставлении средств медицинской помощи через механизм гражданской защиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

"После совершенно неоправданного российского вторжения сегодня Украина подала срочную заявку на предоставление средств медицинской помощи через Механизм гражданской защиты. Я призываю все страны-члены немедленно ответить на предложения помощи. Пора помогать уже сейчас", - написал он в Twitter.

Following the completely unjustified Russian invasion today, Ukraine has submitted an URGENT request for medical aid items via the 🇪🇺 Civil Protection Mechanism. I call on all MS and participating States to immediately respond with offers of assistance. The time to help is NOW❗ pic.twitter.com/gjZ2z34RBg