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Украина срочно просит у ЕС средства медицинской помощи

Четверг, 24 февраля 2022, 14:51

Украина направила ЕС срочный запрос о предоставлении средств медицинской помощи через механизм гражданской защиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

"После совершенно неоправданного российского вторжения сегодня Украина подала срочную заявку на предоставление средств медицинской помощи через Механизм гражданской защиты. Я призываю все страны-члены немедленно ответить на предложения помощи. Пора помогать уже сейчас", - написал он в Twitter.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на специальном брифинге в Брюсселе в связи с нападением России на Украину, но так и не дал прямого ответа на то, предоставит ли Альянс военную помощь.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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