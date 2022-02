Прем’єр Греції заявив про загибель біля Маріуполя 10 етнічних греків

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що серед загиблих внаслідок обстрілів російськими військами околиць Маріуполя - 10 етнічних греків.

Про це він заявив в офіційному Twitter, пише "Європейська правда".

"10 невинних мирних мешканців грецького походження загинули сьогодні внаслідок повітряної атаки поруч з Маріуполем. Негайно припиніть обстріли!" - заявив він.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now!