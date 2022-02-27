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Прем’єр Греції заявив про загибель біля Маріуполя 10 етнічних греків

Неділя, 27 лютого 2022, 09:42

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що серед загиблих внаслідок обстрілів російськими військами околиць Маріуполя - 10 етнічних греків.

Про це він заявив в офіційному Twitter, пише "Європейська правда".

"10 невинних мирних мешканців грецького походження загинули сьогодні внаслідок повітряної атаки поруч з Маріуполем. Негайно припиніть обстріли!" - заявив він. 

Невдовзі перед початком масштабної війни в МЗС Греції заявили, що "конфлікт в Україні не матиме переможця" й від нього програють усі сторони, та закликали до деескалації.

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