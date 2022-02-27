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Премьер Греции заявил о гибели у Мариуполя 10 этнических греков

Воскресенье, 27 февраля 2022, 09:42

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что среди погибших в результате обстрелов российскими войсками окрестностей Мариуполя – 10 этнических греков.

Об этом он заявил в официальном Twitter, пишет "Европейская правда".

"10 невинных мирных жителей греческого происхождения погибли сегодня в результате воздушной атаки рядом с Мариуполем. Немедленно прекратите обстрелы!" – заявил он.

Незадолго до начала масштабной войны в МИД Греции заявили, что "конфликт в Украине не будет иметь победителя" и от него проиграют все стороны, и призвали к деэскалации.

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