Премьер Греции заявил о гибели у Мариуполя 10 этнических греков

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что среди погибших в результате обстрелов российскими войсками окрестностей Мариуполя – 10 этнических греков.

Об этом он заявил в официальном Twitter, пишет "Европейская правда".

"10 невинных мирных жителей греческого происхождения погибли сегодня в результате воздушной атаки рядом с Мариуполем. Немедленно прекратите обстрелы!" – заявил он.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now!