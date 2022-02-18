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Глава МЗС Греції: конфлікт в Україні не буде мати переможця

П'ятниця, 18 лютого 2022, 13:58

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас наголосив на необхідності негайної деескалації напруженості довкола України.

Про це він заявив після переговорів зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим у Москві в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вважаємо необхідною негайну деескалацію ситуації", - сказав Дендіас.

Він також наголосив на необхідності дотримання Мінських угод всіма сторонами.

"Конфлікт в Україні не буде мати жодного переможця. Ми всі програємо", – заявив Дендіас.

Він додав, що "Греція уважно прислухається до занепокоєння Росії", але зазначив, що також "бере до уваги занепокоєння європейських країн".

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Росії опублікувало відповіді для США щодо гарантій безпеки.

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Греція Російська криза

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