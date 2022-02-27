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Європарламент збереться на позачергову сесію через війну РФ проти України

Неділя, 27 лютого 2022, 12:13

Європарламент у вівторок 1 березня збереться на позачергову сесію у зв’язку з війною РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Нові заходи, запропоновані лідерами Єврокомісії, США, Францією, Німеччиною, Італією, Канадою і Британією задля рішучішої відповіді на вторгнення РФ в Україну - болючі і важливі. Путін має отримати серйозні наслідки ", - заявила Метсола, нагадавши деталі обмежень.

"На позачерговій пленарній сесії Європарламенту у вівторок буде внесено на розгляд потужну резолюцію на підтримку України. Як співавтори, ми зробимо все належне для того, щоб заходи швидко схвалили", - зазначила президентка Європарламенту.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT окремих банків та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Раніше німецький телеканал ARD повідомив про плани всіх країн ЄС закрити авіапростір для літаків Російської Федерації.

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