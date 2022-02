Європарламент збереться на позачергову сесію через війну РФ проти України

Європарламент у вівторок 1 березня збереться на позачергову сесію у зв’язку з війною РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Нові заходи, запропоновані лідерами Єврокомісії, США, Францією, Німеччиною, Італією, Канадою і Британією задля рішучішої відповіді на вторгнення РФ в Україну - болючі і важливі. Путін має отримати серйозні наслідки ", - заявила Метсола, нагадавши деталі обмежень.

"На позачерговій пленарній сесії Європарламенту у вівторок буде внесено на розгляд потужну резолюцію на підтримку України. Як співавтори, ми зробимо все належне для того, щоб заходи швидко схвалили", - зазначила президентка Європарламенту.

The @Europarl_EN extraordinary plenary session on Tuesday will put forward a strong resolution in support of #Ukraine 🇺🇦.



As co-legislators, we will do our part to ensure that the implementing measures will be adopted swiftly. #StandWithUkraine



