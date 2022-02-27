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Японія введе санкції проти Путіна, підтримає відключення банків РФ від SWIFT

Неділя, 27 лютого 2022, 14:07

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Токіо приєднається до Сполучених Штатів, Великої Британії, Європи та Канади у блокуванні доступу деяких російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це повідомляє Japan Times, пише "Європейська правда".

Кісіда заявив, що Японія також запровадить санкції щодо високопоставлених російських чиновників, зокрема президента Росії Владіміра Путіна.

Японія також виділить Україні 100 мільйонів доларів на екстрену гуманітарну допомогу.

Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі має поговорити з колегами з країн G7 пізніше в неділю на цю тему.

Рішення Кісіди приєднатися до SWIFT-санкцій було прийнято після того, як минулого тижня Японія оприлюднила низку жорсткіших санкцій проти Росії, включаючи заморожування активів, що належать трьом російським банкам, і контроль за експортом високотехнологічної продукції, такої як напівпровідники.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT окремих банків та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Детальніше читайте у статті "Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції"

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