Япония введет санкции против Путина, поддержит отключение банков РФ от SWIFT

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио присоединится к Соединенным Штатам, Великобритании, Европе и Канаде в блокировании доступа некоторых российских банков к международной платежной системе SWIFT.

Об этом сообщает Japan Times, пишет "Европейская правда".

Кисида заявил, что Япония также введет санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников, в частности, президента России Владимира Путина.

Япония также выделит Украине 100 миллионов долларов на экстренную гуманитарную помощь.

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси должен поговорить с коллегами из стран G7 позже в воскресенье на эту тему.

Решение Кисиды присоединиться к SWIFT-санкциям было принято после того, как на прошлой неделе Япония обнародовала ряд более жестких санкций против России, включая замораживание принадлежащих трем российским банкам активов и контроль за экспортом высокотехнологичной продукции, такой как полупроводники.

Напомним, в ночь на 27 февраля лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT отдельных банков РФ и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

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