Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Япония введет санкции против Путина, поддержит отключение банков РФ от SWIFT

Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:07

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио присоединится к Соединенным Штатам, Великобритании, Европе и Канаде в блокировании доступа некоторых российских банков к международной платежной системе SWIFT.

Об этом сообщает Japan Times, пишет "Европейская правда".

Кисида заявил, что Япония также введет санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников, в частности, президента России Владимира Путина.

Япония также выделит Украине 100 миллионов долларов на экстренную гуманитарную помощь.

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси должен поговорить с коллегами из стран G7 позже в воскресенье на эту тему.

Решение Кисиды присоединиться к SWIFT-санкциям было принято после того, как на прошлой неделе Япония обнародовала ряд более жестких санкций против России, включая замораживание принадлежащих трем российским банкам активов и контроль за экспортом высокотехнологичной продукции, такой как полупроводники.

Напомним, в ночь на 27 февраля лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT отдельных банков РФ и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Читайте более подробно:  "Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ санкции G7 (группа семи)

Статьи

Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции

Санкции – это игра вдолгую. Они должны уничтожить Россию. Единственное условие: жители РФ, простые россияне, тоже должны страдать. Причем серьезно, ощутимо...
27 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА. Действия США, Европы и мира в дни нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте.
25 февраля 2022 — Европейская правда