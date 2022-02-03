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Нафтові термінали у портах Бельгії, Німеччини й Нідерландів зазнали масштабної кібератаки

Четвер, 3 лютого 2022, 18:00

Нафтові термінали у кількох портах в Бельгії, Німеччині та Нідерландах зазнали масштабної кібератаки.

Про це повідомляє Euronews/AFP, пише "Європейська правда".

За офіційною інформацією, атака почалася кілька днів тому і призвела до перебоїв з роботою нафтових терміналів. 

Від кібератаки постраждав порт Гамбурга та щонайменш шість нафтових терміналів у портах Бельгії та Нідерландів. 

Німецька компанія Oiltanking підтвердила, що зазнала "кіберінциденту, що вплинув на комп’ютерні системи". Проблему виявили ще 29 січня і "вжили екстрених заходів".  

У Бельгії почали розслідування через проблеми у компаній, що працюють у двох її портах. Розслідування за фактом вимагання відкрили також у Німеччині.

У Європолі зазначили, що також нададуть підтримку.

За інформацією німецької Handelsblatt, атаку могли здійснити за допомогою віруса-вимагача BlackCat.

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