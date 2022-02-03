Інфляція у Туреччині в січні досягла максимуму за два десятиліття – 48,7%

Споживчі ціни в річному обчисленні в Туреччині прискорилися майже до 20-річного максимуму на рівні 48,69% у січні через підвищення цін на енергоносії та продукти харчування.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

Це найвищий рівень інфляції із середини 2002 року, незадовго до приходу до влади правлячої партії президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Ця цифра слідує за хвилею стрибків цін на електрику, природний газ та дорожні збори на початку цього року.

За даними Турецького інституту статистики (TurkStat), у січні інфляція зросла на 11,1% порівняно з місяцем раніше.

Ціни виробників також значно зросли: річна інфляція минулого місяця становила 93,53%.

За даними TurkStat, транспорт, продукти харчування та побутова техніка були серед предметів, які продемонстрували найбільше зростання у річному обчисленні.

Центральний банк Туреччини знизив ключові відсоткові ставки на приголомшливі 500 базисних пунктів, незважаючи на високу інфляцію протягом 2021 року, що призвело до зниження ліри до рекордно низького рівня. Центробанк має провести своє наступне засідання щодо встановлення ставок 17 лютого. У січні він утримував ставки на колишньому рівні.

Нагадаємо, Україна і Туреччина підписали Угоду про вільну торгівлю.

Детальніше читайте у статті - Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди