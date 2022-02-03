Инфляция в Турции в январе достигла максимума за два десятилетия – 48,7%

Потребительские цены в годовом исчислении в Турции ускорились до почти 20-летнего максимума на уровне 48,69% в январе из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

Это самый высокий уровень инфляции с середины 2002 года, незадолго до прихода к власти правящей партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эта цифра следует за волной скачков цен на электричество, природный газ и дорожные сборы в начале этого года.

По данным Турецкого института статистики (TurkStat), в январе инфляция выросла на 11,1% по сравнению с месяцем ранее.

Цены производителей также значительно выросли: годовая инфляция в прошлом месяце составила 93,53%.

По данным TurkStat, транспорт, продукты питания и бытовая техника были среди предметов, которые продемонстрировали наибольший рост в годовом исчислении.

Центральный банк Турции снизил ключевые процентные ставки на ошеломляющие 500 базисных пунктов, несмотря на высокую инфляцию в течение 2021 года, что привело к снижению лиры до рекордно низкого уровня. Центробанк должен провести свое следующее заседание по установлению ставок 17 февраля. В январе он удерживал ставки на прежнем уровне.

Напомним, Украина и Турция подписали Соглашение о свободной торговле.

Подробнее читайте в статье Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.