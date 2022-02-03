Роттердам демонтує історичний міст заради суперяхти засновника Amazon

Влада Роттердама підтвердила, що демонтує історичний міст, щоб через нього могла пройти суперяхта, побудована для засновника Amazon Джефа Безоса.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Розкішна яхта будується нідерландською фірмою Oceanco. Судно має довжину 127 м і дуже високе, щоб пройти через міст Конінгсхейвен.

Міст Конінгсхейвен веде свою історію з 1877 року

Представник мера підтвердив журналістам цей план, а Безос має сплатити рахунок через Oceanco. За даними Boat International, яхта, відома як Y721, стане найбільшим у світі свого роду.

У вівторок у нідерландських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що середню частину мосту, відомого також як Де Хеф, буде тимчасово демонтовано.

Цей крок викликає суперечки, тому що сталевий міст має довгу історію і тепер є національною пам'яткою. Раніше він пройшов капітальний ремонт, в результаті якого він не працював з 2014 до 2017 року, і тоді офіційні особи заявили, що його більше не демонтуватимуть.

Суперяхта Y721

Влада пообіцяла, що міст буде відновлено у його нинішньому вигляді. "Це єдиний шлях до моря", - додав представник мера.

Керівник проекту місцевої влади Роттердама Марсель Вальравенс сказав, що було б недоцільно завершувати будівництво яхти в іншому місці.

Він зазначив, що проект "дуже важливий" з економічного погляду і послався на репутацію Роттердама як "морської столиці Європи". "Суднобудування та діяльність у цьому секторі є важливою опорою муніципалітету", - сказав він.

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