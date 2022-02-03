Роттердам демонтирует исторический мост ради суперяхты основателя Amazon

Власти Роттердама подтвердили, что демонтируют исторический мост, чтобы через него могла пройти суперяхта, построенная для основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Рекордная роскошная яхта строится нидерландской фирмой Oceanco. Судно имеет длину 127 м и слишком высокое, чтобы пройти через мост Конингсхейвен.

Мост Конингсхейвен ведет свою историю с 1877 года

Представитель мэра подтвердил журналистам этот план, а Безос должен был оплатить счет через Oceanco. По данным Boat International, яхта, известная как Y721, станет крупнейшим в мире в своем роде.

Во вторник в нидерландских СМИ появились сообщения о том, что средняя часть моста, известного также как Де Хеф, будет временно демонтирована.

Этот шаг вызывает споры, потому что стальной мост имеет долгую историю и теперь является национальным памятником. Ранее он прошел капитальный ремонт, в результате которого он не работал с 2014 по 2017 год, когда официальные лица заявили, что его больше не будут демонтировать.

Строящаяся суперяхта

Власти пообещали, что мост будет восстановлен в его нынешнем виде. "Это единственный путь к морю", — добавил представитель мэра.

Руководитель проекта местных властей Роттердама Марсель Вальравенс сказал, что было бы нецелесообразно завершать строительство яхты в другом месте.

Он сообщил, что проект "очень важен" с экономической точки зрения, и сослался на репутацию Роттердама как "морской столицы Европы". "Судостроение и деятельность в этом секторе являются важной опорой муниципалитета", — сказал он.