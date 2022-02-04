Уряд Польщі планує витратити 6 млн доларів, щоб подарувати Угорщині давній рукопис

Польща планує передати Угорщині дорогоцінний рукопис XV століття, вартість якого оцінюють у 25 млн злотих ($6,2 млн).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило польське видання Fakt.

Йдеться про твір ренесансного письменника Нальдуса Нальдіуса про угорського короля Матвія Корвіна, який є частиною фонду Торунської бібліотеки.

Це дорогоцінний скарб, який Польща хоче зараз передати Угорщині після того, як угорський уряд передав Польщі антикварні обладунки короля Сигізмунда II Августа, який був на чолі Польщі в XVI столітті. До цього часу обладунки зберігалися в Національному музеї в Будапешті.

Оскільки давній рукопис є пам’яткою, його не можна просто вивезти з країни. Справа ускладнюється тим, що він перебуває в місцевій державній бібліотеці.

Тому депутати правлячої партії "Право і справедливість" підготували законопроєкт, який передбачає, що рукопис передадуть Держказначейству, а канцелярія прем’єр-міністра заплатить за це бібліотеці 25 мільйонів злотих. Тоді рукопис безкоштовно нададуть Угорщині.

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