Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Правительство Польши планирует потратить 6 млн долларов, чтобы подарить Венгрии древнюю рукопись

Пятница, 4 февраля 2022, 11:24

Польша планирует передать Венгрии драгоценную рукопись XV века, стоимость которой оценивается в 25 млн злотых ($6,2 млн).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское издание Fakt.

Речь идет о произведении ренессансного писателя Нальдуса Нальдиуса о венгерском короле Матяше Корвине, которое является частью фондов Торуньской библиотеки.

 

Это сокровище Польша хочет сейчас передать Венгрии после того, как венгерское правительство передало Польше антикварные доспехи короля Сигизмунда II Августа, возглавлявшего Польшу в XVI веке. До сих пор доспехи хранились в Национальном музее в Будапеште.

Поскольку древняя рукопись является памятником, ее нельзя просто вывезти из страны. Дело усложняется тем, что он находится в местной государственной библиотеке.

Поэтому депутаты правящей партии "Право и справедливость" подготовили законопроект, предусматривающий, что эта рукопись будет передана Госказначейству, а канцелярия премьер-министра заплатит за это библиотеке 25 миллионов злотых. Потом рукопись бесплатно передадут Венгрии.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Венгрия

Статьи

Радослав Сикорский: В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО

"В случае вторжения об этом станет известно, по крайней мере, за несколько дней... Война будет существенно отличаться от того, что может себе представить Россия..." (укр.)
3 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разговор под угрозой арбитража: как Польша пообещала Украине уладить проблему с авторазрешениями

Украина одержала первую – хотя и промежуточную – победу в споре с Польшей об увеличении квот на грузовые перевозки (укр.)
3 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Инфляция "золотых паспортов": как страны ЕС меняют условия покупки гражданства

ЕС не будет запрещать странам-членам продавать "золотые паспорта". Однако требования к покупке гражданства постепенно ужесточаются (укр.)
3 февраля 2022 — Виталий Власюк, Оксана Бурячок, для Европейской правды