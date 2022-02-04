Правительство Польши планирует потратить 6 млн долларов, чтобы подарить Венгрии древнюю рукопись

Польша планирует передать Венгрии драгоценную рукопись XV века, стоимость которой оценивается в 25 млн злотых ($6,2 млн).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское издание Fakt.

Речь идет о произведении ренессансного писателя Нальдуса Нальдиуса о венгерском короле Матяше Корвине, которое является частью фондов Торуньской библиотеки.

Это сокровище Польша хочет сейчас передать Венгрии после того, как венгерское правительство передало Польше антикварные доспехи короля Сигизмунда II Августа, возглавлявшего Польшу в XVI веке. До сих пор доспехи хранились в Национальном музее в Будапеште.

Поскольку древняя рукопись является памятником, ее нельзя просто вывезти из страны. Дело усложняется тем, что он находится в местной государственной библиотеке.

Поэтому депутаты правящей партии "Право и справедливость" подготовили законопроект, предусматривающий, что эта рукопись будет передана Госказначейству, а канцелярия премьер-министра заплатит за это библиотеке 25 миллионов злотых. Потом рукопись бесплатно передадут Венгрии.

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