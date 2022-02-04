В МЗС Польщі не виключили нападу РФ на Україну під час Олімпіади

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що ризик нападу Росії на Україну під час Олімпіади залишається, нагадавши про напад на Грузію 2008 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

"Такий ризик, безсумнівно, є, Росія ніколи про це не турбувалася. Фактично, у 2008 році на відкриття Олімпійських ігор у Пекіні Росія напала на Грузію", - сказав Яблонський, відповідаючи на питання про можливість нападу на Україну під час зимової Олімпіади.

На запитання, чи є сигнали про можливість повторення такої ситуації, політик відповів, що є явні сигнали, про які повідомляють ЗМІ, наприклад, накопичення військ на кордоні з Україною чи в Білорусі. "Я не можу говорити про всі наші знання з цього приводу. Але можу сказати одне: загрози конфлікту такого масштабу в Європі не було десятиліттями, і в цій ситуації безпека є абсолютним найвищим пріоритетом", – зазначив він.

Заступник глави МЗС Польщі також послався на недавню заяву Путіна, який на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Москві заявив, що розширення НАТО, зокрема, на Польщу було "шахрайством" проти Москви.

"Він хотів би привести до ситуації, в якій сусідні з Росією країни, і це сусідство ним розуміється дуже широко, не можуть самостійно приймати рішення щодо суверенітету. Саме Росія має давати згоду на те, чи стане, наприклад, Україна членом НАТО, чи має Польща бути в НАТО, чи інші країни Центральної Європи. Це якраз те, що суперечить міжнародному праву. Суверенні держави самі вирішують своє майбутнє", - сказав Яблонський.

Він також наголосив, що ні Польща, ні Росія, ні США не можуть нічого нав’язувати Україні і вона сама має вирішувати, в якому напрямку хоче рухатися. "Якщо хтось намагається відібрати це право, то це агресія", – заявив він.

Як повідомлялося, у п'ятницю Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про підтримку України.