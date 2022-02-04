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Сенат Польщі одноголосно схвалив резолюцію про політичну і збройну підтримку України

П'ятниця, 4 лютого 2022, 12:26

У п'ятницю Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про підтримку України. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Gazeta Prawna.

За ухвалення резолюції віддали голоси всі 92 сенатори, які брали участь у голосуванні.

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Сенат зазначив, що підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання країні зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці українських військових, оскільки Україна опинилася перед смертельною небезпекою.

"Сьогодні, коли Україна стоїть перед смертельною загрозою – загрозою чергового вторгнення, – особливо важливо, щоб влада Республіки Польща надійно підтримувала нашого сусіда. Без незалежної України немає безпечної Польщі. Вільна Україна – одна з гарантій безпеки Польщі", – йдеться у резолюції.

Сенатори зазначили, що Росія зібрала на кордонах України величезну армію, оснащену танками, важкою артилерією, кораблями та бойовою авіацією, що може призвести до спалаху найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової війни.

Сенат Республіки Польща також впевнений, що діалог з Росією  можливий, однак він не може відбуватися в ситуації військового шантажу, що підриває принцип недоторканності кордонів у Європі.

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"Умовою цього діалогу є відведення російських військ від українського кордону", – наголошується в резолюції.

27 січня Сейм Польщі ухвалив резолюцію, у якій висловив свою опозицію політиці Росії та звернувся до урядів країн НАТО та ЄС з проханням надати всебічну підтримку Україні на тлі російської агресії.

2 лютого уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції. 

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