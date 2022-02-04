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В Офісі президента підтвердили візит Шольца в Україну 14 лютого

П'ятниця, 4 лютого 2022, 19:32

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого здійснить свій перший візит до України.

Про це повідомили в Офісі президента, передає "Європейська правда".

"14 лютого відбудуться переговори президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до нашої країни з першим офіційним візитом" - йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили, що Німеччина є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату.

"Візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи" - заявили в Офісі президента.

Видання Sueddeutsche Zeitung напередодні повідомило, шо Шольц планує візит в Київ 14 лютого, а наступного дня, 15 лютого, поїде в Москву.

Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон 7-8 лютого, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Читайте також про те, хто та як переконує Німеччину зняти заборону на продаж зброї Україні, у статті Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.

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Німеччина

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