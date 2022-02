Глава Євроради обговорив із Зеленським ситуацію в регіоні 

Глава Європейської ради Шарль Мішель обговорив телефоном ситуацію у регіоні із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Мішель повідомив у своєму Twitter в суботу, пише "Європейська правда".

"Сьогодні вранці знову зв'язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події у ситуації в регіоні. Я підтвердив жорстку солідарність ЄС з Україною", - написав Мішель у Twitter.

Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation.



I reaffirmed the EU’s strong solidarity with Ukraine.