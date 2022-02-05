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Глава Євроради обговорив із Зеленським ситуацію в регіоні 

Субота, 5 лютого 2022, 15:03

Глава Європейської ради Шарль Мішель обговорив телефоном ситуацію у регіоні із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Мішель повідомив у своєму Twitter в суботу, пише "Європейська правда". 

"Сьогодні вранці знову зв'язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події у ситуації в регіоні. Я підтвердив жорстку солідарність ЄС з Україною", - написав Мішель у Twitter.

Президент Зеленський зазначив, що у розмові йшлося про поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС підготував пакет  "жорстких і комплексних" санкцій проти Росії на випадок, якщо Кремль вдасться до нової агресії проти України.

Пакет включає також заходи проти російського газопроводу "Північний потік-2". Президентка Єврокомісії зазначила, що запуск його в експлуатацію залежатиме "від поведінки Росії". 

Нагадаємо, на зустрічі 24 січня Рада ЄС підтвердила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

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Зеленський Російська криза

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