Німеччина закликала МКС не прирівнювати Ізраїль і ХАМАС

МЗС Німеччини вважає, що заява прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів ХАМАС, створює хибне враження рівності між ними.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника МЗС Німеччини.

У відомстві зазначили, що Німеччина поважає незалежність і процедури МКС, як і всі інші міжнародні суди.

"Це означає, що палата попереднього провадження тепер має ухвалити рішення щодо клопотань головного прокурора про видачу ордерів на арешт", – йдеться у заяві.

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Суд повинен буде відповісти на низку складних питань, включаючи питання про свою юрисдикцію і взаємодоповнюваність розслідувань, що проводяться постраждалими конституційними державами, такими як Ізраїль.

"Одночасне звернення за ордерами на арешт лідерів ХАМАС, з одного боку, і двох ізраїльських посадовців, з іншого, створило хибне враження порівняння. Однак тепер суду доведеться оцінювати зовсім інші факти, які головний прокурор детально виклав у своєму клопотанні", – заявили в МЗС Німеччини.

Там наголосили, що лідери ХАМАС несуть відповідальність за варварську різанину, в якій 7 жовтня в Ізраїлі були жорстоко вбиті, зґвалтовані і викрадені чоловіки, жінки і діти. ХАМАС продовжує утримувати ізраїльських заручників у невимовних умовах, обстрілювати Ізраїль ракетами і використовувати цивільне населення Гази як живий щит.

"Уряд Ізраїлю має право і обов'язок захищати і обороняти своє населення від цього. Зрозуміло, що в цьому відношенні застосовується міжнародне гуманітарне право і всі його зобов'язання", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".

Ордери проти ізраїльських політиків, якщо будуть видані, стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вже відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.