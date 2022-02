Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию в регионе

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил по телефону ситуацию в регионе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Мишель сообщил в своем Twitter в субботу, пишет "Европейская правда".

"Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события в ситуации в регионе. Я подтвердил жесткую солидарность ЕС с Украиной", – написал Мишель в Twitter.

Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation.



I reaffirmed the EU’s strong solidarity with Ukraine.