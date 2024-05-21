Німецька ініціатива з посилення української ППО вже зібрала майже мільярд євро
Завдяки німецькій ініціативі, спрямованій на посилення протиповітряної оборони України, вдалося зібрати на ці цілі майже мільярд євро.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в МЗС Німеччини з нагоди візиту глави відомства Анналени Бербок до Києва.
У МЗС Німеччини зазначили, що Бербок прибула до України у вирішальний момент: кілька днів тому РФ розпочала новий наступ на Харків. Мета поїздки міністра закордонних справ – запевнити, що навіть попри загострення ситуації в зоні бойових дій, Німеччина та Європа і надалі твердо стоятимуть на боці України і не припинять її підтримку.
"У цьому контексті слід також розглядати глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони, яку міністерка закордонних справ нещодавно запустила разом з міністром оборони Пісторіусом.
Наразі вже зібрано майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українській протиповітряній обороні", – йдеться у повідомленні.
В МЗС зазначили, що робота в рамках ініціативи продовжується і додали, що ця ініціатива також захищає безпеку країн ЄС від російської агресії.
"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що у нас врешті-решт закінчиться повітря, але у нас є сила духу.
Німеччина, разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу, твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", – заявила Бербок.
Кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.
Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.
У квітні Бельгія також оголосила про виділення 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу, а у травні Канада пообіцяла дати понад 55 мільйонів доларів.