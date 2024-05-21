Які проблеми для України може створити коаліція на чолі із ультраправими в Нідерландах

Більш ніж пів року тривалих та дуже непростих консультацій знадобилося Нідерландам, щоб нарешті представити нову коаліцію.

Тривалі коаліційні переговори – це вже звична практика в країні, а от дуже незвичною буде сам склад коаліції.

На тогорічних виборах правий популіст Герт Вілдерс із Партії свободи (PVV) здивував не тільки всіх навколо, а й себе, здобувши 37 місць у парламенті.

Такий результат був би просто фантастикою ще десять років тому, а зараз радикальний політик, який за роки своєї агресивної риторики встиг посваритися майже з усіма, став мейнстримом в одній із найбільш розвинених та демократичних країн у світі.

Реклама:

Докладніше про результати переговорів і про те, чи вплинуть ультраправі на підтримку Нідерландами України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Дар’ї Мещерякової З ультраправими, але не проти України: чому "уряд Вілдерса" не зробить Нідерланди проросійськими. Далі – стислий її виклад.

Нова коаліція матиме 88 місць у парламенті, який складається зі 150 мандатів.

Окрім партії Вілдерса, до коаліції увійшли ще три політичні сили – Народна партія за свободу і демократію чинного прем'єра Марка Рютте (VVD, її лідером є Ділан Єшильгьоз-Зегеріус), "Новий соціальний договір" (NSC) з Петером Омцигтом та Фермерсько-громадянський рух (BBB) на чолі зі ще однією популісткою Каролін ван дер Плас.

Ці політичні сили досягли угоди попри численні суперечки та низький рівень взаємної довіри.

Хто стане новим головою уряду Нідерландів?

Згідно з домовленостями, нового прем'єр-міністра буде обрано серед партійних або зовнішніх експертів.

Також половина портфелів у новому уряді мають відійти зовнішнім спеціалістам.

Такий підхід є експериментальним і має на меті забезпечити фаховість уряду. Самі ж лідери партій працюватимуть у парламенті.

Як переможцю виборів у листопаді, саме Вілдерсу належить висунути кандидата в прем’єри. Однак у його партії є помітний кадровий голод.

І наразі невідомо, кого саме зможе висунути правий радикал на посаду прем’єр-міністра або до складу кабінету.

Швидше за все, новий прем'єр буде набагато стриманішим за Вілдерса. І що особливо важливо – не піде проти сформованого нідерландськими партіями консенсусу щодо необхідності продовження підтримки України.

В Нідерландах існує соціальний консенсус щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Й одним із головних факторів, який вплинув на таке сприйняття, було збиття літака MH17 у 2014 році.

Українці в Нідерландах сприймаються виключно як жертви російської агресії, тому допомогу Україні продовжить уряд, до якого увійшов Вілдерс.

Це підтверджується і текстом коаліційної угоди, де чітко прописано, що Нідерланди продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та моральну підтримку Україні.

Крім того, коаліція також зобов’язується виконувати стандарт НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП, що буде закріплено законодавчо.

Так само можна стверджувати, що міграційні обмеження не стосуватимуться українців.

Натомість тривожним для України сигналом може стати нова політика Нідерландів щодо сільського господарства.

Попри те, що український агроекспорт не є конкурентом для нідерландських фермерів, позиція нового уряду може стати більш скептичною у питанні продовження вільного доступу української харчової продукції на європейський ринок.

Однак існує дуже висока ймовірність, що ця коаліція не протримається довго.

Докладніше – в матеріалі Дар’ї Мещерякової З ультраправими, але не проти України: чому "уряд Вілдерса" не зробить Нідерланди проросійськими.