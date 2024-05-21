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Глава МЗС Латвії зібрала 14 тисяч євро на дрони для України завдяки своєму півмарафону

Новини — Вівторок, 21 травня 2024, 09:28 — Іванна Костіна

Глава МЗС Латвії Байба Браже, яка пробігла свій перший півмарафон задля збору коштів на дрони для України, у вівторок вранці повідомила про те, що вдалося зібрати вже 13,5 тисяч євро, сума продовжує зростати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в мережі X (Twitter).

Міністерка закликала про подальшу підтримку збору.

"Наразі ми зібрали 13, 5 тисяч євро на безпілотники для України!

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Я безмежно вдячна усім, хто підтримав. Будемо вдячні за подальші пожертви", – написала Браже.

Вже після її допису сума збору перевищила 14 тисяч євро.

Збір на дрони на платформі Ziedot проводиться у співпраці з посольством України у Латвії. 

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії в неділю взяла участь у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України, та подолала дистанцію півмарафону – 21 кілометр. 

Дивіться також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Байбою Браже: "Є країни, які надали ЗСУ західну зброю без заборони бити по Росії".

Нагадаємо, раніше естонський депутат Крісто Енн Вага подолав шлях з Таллінна до Києва на велосипеді задля збору коштів на автомобілі й FPV-дрони для українських захисників.

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