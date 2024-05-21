Глава МЗС Латвії зібрала 14 тисяч євро на дрони для України завдяки своєму півмарафону
Глава МЗС Латвії Байба Браже, яка пробігла свій перший півмарафон задля збору коштів на дрони для України, у вівторок вранці повідомила про те, що вдалося зібрати вже 13,5 тисяч євро, сума продовжує зростати.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в мережі X (Twitter).
Міністерка закликала про подальшу підтримку збору.
"Наразі ми зібрали 13, 5 тисяч євро на безпілотники для України!
Я безмежно вдячна усім, хто підтримав. Будемо вдячні за подальші пожертви", – написала Браже.
We have now raised 1️⃣ 3️⃣, 5️⃣ k EUR for drones for Ukraine 🇺🇦!— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 21, 2024
I’m beyond grateful to all who supported. Will appreciate further donations here⤵️https://t.co/kXjhGz28Nv#StandWithUkraine https://t.co/bab04kzBFH
Вже після її допису сума збору перевищила 14 тисяч євро.
Збір на дрони на платформі Ziedot проводиться у співпраці з посольством України у Латвії.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії в неділю взяла участь у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України, та подолала дистанцію півмарафону – 21 кілометр.
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Нагадаємо, раніше естонський депутат Крісто Енн Вага подолав шлях з Таллінна до Києва на велосипеді задля збору коштів на автомобілі й FPV-дрони для українських захисників.